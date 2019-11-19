Американскому подполковнику трижды предложили возглавить Минобороны Украины

Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Александер Виндман рассказал, как ему трижды поступали предложения занять кресло министра обороны Украины.

Дело в том, что Виндман родился в Киеве. Предложения ему поступали от некогда секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. В США семья Виндмана переехала в 1979 году.

Данилюк обратился к нему с предложением занять высокопоставленный украинский пост во время инаугурации нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Виндман не предполагает, почему удостоился подобной просьбы, но по возвращении в США он поставил о ней в известность свое руководство и контрразведку.

«Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны Украины. Я не оставлял дверь открытой для этого предложения», - цитирует ТАСС заявление Виндмана, сделанное им во время слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Напомним, импичмент в отношении американского лидера был инициирован после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он якобы оказывал на того давление с целью глубокого расследования деятельности на Украине сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.