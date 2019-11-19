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Назван состав сборной России на матч с Сан-Марино

Ивана Живкович
21:51 19.11.2019
Матч пройдет во вторник, 19 ноября, в мальтийском городе Ла-Валетта. Время начала встречи – 22:45 мск.
Назван состав сборной России на матч с Сан-Марино
© Фото: Сборная России, Twitter

Станислав Черчесов объявил стартовый состав сборной России на заключительный матч отборочного турнира к Евро-2020.

Главный тренер после прошлой игры с Бельгией провел несколько перестановок: Шунин — Беляев, Петров, Кудряшов, Джикия, Кузяев — З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов — Дзюба.

© Сборная России, Twitter

Матч пройдет во вторник, 19 ноября, в мальтийском городе Ла-Валетта. Время начала встречи – 22:45 мск.

Предстоящая игра никак не отразится на положении России в таблице – уже известно, что подопечные Станислава Черчесова займут в группе второе место, уступив бронзовому призеру ЧМ-2018 - Бельгии.

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