Назван состав сборной России на матч с Сан-Марино
Матч пройдет во вторник, 19 ноября, в мальтийском городе Ла-Валетта. Время начала встречи – 22:45 мск.
© Фото: Сборная России, Twitter
Станислав Черчесов объявил стартовый состав сборной России на заключительный матч отборочного турнира к Евро-2020.
Главный тренер после прошлой игры с Бельгией провел несколько перестановок: Шунин — Беляев, Петров, Кудряшов, Джикия, Кузяев — З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов — Дзюба.
Матч пройдет во вторник, 19 ноября, в мальтийском городе Ла-Валетта. Время начала встречи – 22:45 мск.
Предстоящая игра никак не отразится на положении России в таблице – уже известно, что подопечные Станислава Черчесова займут в группе второе место, уступив бронзовому призеру ЧМ-2018 - Бельгии.