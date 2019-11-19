Белорусский премьер рассказал о дорожных картах между Россией и Белоруссией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дорожные карты между Россией и Белоруссией будут представлены президентам стран. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, прошедшим 19 ноября.

«Остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать. И, например, если по чувствительным для Белоруссии картам – по рынку газа или по нефтяному рынку – было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», - заявил Румас.

По его словам, в настоящий момент присутствует четкое понимание мест, в которых остались расхождения.

Ранее российский премьер отметил, что РФ и Белоруссия ежедневно становятся все ближе в вопросах интеграции. Также Медведев отметил, что в Минске предпринимают попытки найти развязки по самым непростым вопросам интеграции в партнерском ключе.