Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белорусский премьер рассказал о дорожных картах между Россией и Белоруссией

Егор Левин
21:44 19.11.2019
По словам коллеги Дмитрия Медведева, госорганы уже получили поручение проработать все необходимые вопросы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дорожные карты между Россией и Белоруссией будут представлены президентам стран. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, прошедшим 19 ноября.

«Остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать. И, например, если по чувствительным для Белоруссии картам – по рынку газа или по нефтяному рынку – было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», - заявил Румас.

По его словам, в настоящий момент присутствует четкое понимание мест, в которых остались расхождения.

Ранее российский премьер отметил, что РФ и Белоруссия ежедневно становятся все ближе в вопросах интеграции. Также Медведев отметил, что в Минске предпринимают попытки найти развязки по самым непростым вопросам интеграции в партнерском ключе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.11.2019, 01:25
Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену
Дата19.11.2019, 20:23
По навесной траектории: самоходки «Малка» поразили цели «врага» на Кузбассе
Дата19.11.2019, 11:17
Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата19.11.2019, 09:27
«Британский след» в убийстве Распутина: кто стоит за смертью «царского друга»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:45 В стране и мире
Ученые вывели новую формулу для пересчета собачьего возраста в человеческий
22:39 В стране и мире
Названа дата консультаций России, Украины и ЕК по транзиту газа
22:14 В стране и мире
Военная полиция и авиация РФ провели патрулирование в Сирии по шести маршрутам
22:10 В стране и мире
Американскому подполковнику трижды предложили возглавить Минобороны Украины
21:51 В стране и мире
Назван состав сборной России на матч с Сан-Марино
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Соседка рассказала о матери, бросившей восьмерых детей с престарелой бабушкой
Видео
Украина собирается построить город на Луне
Турецкие археологи раскопали саркофаг времен Христа
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Ученые назвали неожиданное полезное свойство бульонов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.