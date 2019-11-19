Вечный студент: учащимся вузов до 30 лет могут предоставить льготы на перелеты

Студентам и аспирантам российских вузов в возрасте до 30 лет могут разрешить летать по льготным билетам. Такое предложение поступило в Государственную думу России, узнали «Известия».

Сейчас получить авиабилеты со скидкой имеют право те россияне, возраст которых не превышает 23 лет. При этом слетать таким образом они могут только в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Предложение, которое внесли в Госдуму, уже поддержали в Общероссийском объединении пассажиров. Глава организации Илья Зотов рассказал, что это может привести к росту числа перелетов молодых людей по стране.

Впрочем, ряд других экспертов, которых опросило издание, считает, что инициатива, скорее всего, будет способствовать росту конкуренции между студентами и аспирантами, а также другими гражданами льготных категорий – пенсионерами, инвалидами, членами многодетных семей.