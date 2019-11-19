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Ученые назвали неожиданное полезное свойство бульонов

Иван Линдеманн
21:03 19.11.2019
Этот продукт обладает противомалярийной активностью.
Ученые назвали неожиданное полезное свойство бульонов
© Фото: Pixabay

Некоторые овощные и мясные бульоны могут прервать жизненный цикл самого смертельного из малярийных паразитов – Plasmodium falciparum. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит.

По их словам, это первое исследование такого рода.  И его необходимо было провести из-за того, что малярия представляет опасность для половины населения земного шара, а устойчивость к медикаментам, используемым для ее лечения, продолжает расти. Ученые хотели выяснить, могут ли «природные» лекарства иметь такие же противомалярийные свойства.

Согласно статье, опубликованной на сайте MedicalXpress, они протестировали 56 домашних бульонов, приготовленных людьми из разных этнических групп – из стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Пять из принесенных участниками эксперимента бульонов за 72 часа смогли остановить развитие малярийного вируса на 50%, еще четыре – блокировали его половое созревание более чем на 50%.

Состав бульонов был различным – это и вегетарианские, и куриные, и говяжьи супы. Какой именно ингредиент обладает противомалярийной активностью, ученым еще предстоит выяснить.

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