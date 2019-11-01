Опубликованы кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

В Сети появились кадры с места перестрелки у дома бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Снимки опубликованы на Lshot.

© @Lshot

Ранее СК России опубликовал видео с места перестрелки в ночь на 1 ноября, когда неизвестные пробрались на территорию участка дома Сергея Лаврентьева. По версии следствия, бывший мэр Кисловодска был убит, когда вышел проверить, кто пробрался к нему на приусадебный участок.

© @Lshot

После этого его супруга услышала стрельбу, после чего обнаружила на земле тело своего мужа и одного из злоумышленников с огнестрельными ранениями. Второй неизвестный успел скрыться.

© @Lshot

СКР возбудил дело по факту убийства экс-главы Киселевска по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России. Оно было передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу.