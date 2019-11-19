Медведев заявил о сближении позиций России и Белоруссии в вопросах интеграции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиции России и Белоруссии становятся ближе день ото дня. В частности, по его словам, это происходит в вопросах интеграции.

Заявление о постоянном сближении Медведев сделал по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, которые состоялись во вторник, 19 ноября, и продлились на протяжении 7,5 часов.

Также российский премьер отметил, что в Минске предпринимают попытки найти развязки по самым непростым вопросам интеграции в партнерском ключе.

«Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны безусловно отстаивать национальные интересы наших стран», - заявил Медведев, говоря о компромиссах в международных отношениях.

Ранее премьеры договорились о частичном объединении экономических систем стран с января 2021 года. Медведев и Румас согласовали «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».