Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины надо продолжать и после 2019 года. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», - слова главы МИД ФРГ приводит RT.

Также Маас напомнил, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину – это «очень важная тема». Президент России в связи с этим дал ей «некоторые обещания».

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ сообщил, что Москва и Берлин выполнят обещания по сохранению транзита после завершения строительства «Северного потока-2».

Контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев систематически проводят переговоры о возможном заключении нового договора.

В понедельник, 18 ноября, «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении соглашения, обязательным условием которого является отказ от взаимных претензий.

Украинская сторона обещала представить конструктивный ответ в ближайшее время.