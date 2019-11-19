В МИД РФ осудили санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо
В российском ведомстве подчеркнули, что подобными действиями американская сторона старается сделать более трудным процесс выполнения международных соглашений.
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В российском Министерстве иностранных дел решительно осудили заявление госсекретаря США Майка Помпео о возвращении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране.
«Подобные решения – очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совбеза ООН», - заявили в ведомстве.
При этом, в МИД РФ отметили, что Соединенные Штаты стараются затруднить процесс их выполнения остальными странами. Поведение США в ведомстве назвали беспардонным и заслуживающим решительного осуждения.
Напомним, накануне Помпео заявил о снятии санкционных исключений с иранского объекта в Фордо после того, как там прошли мероприятия по обогащению урана.