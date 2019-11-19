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СМИ: в шахтах Мадагаскара нелегально работают десятки тысяч детей

Константин Коковешников
19:59 19.11.2019
За свой труд они получают гроши, и это при том, что, проходя через непрозрачные каналы сбыта стоимость добытого минерала в итоге увеличивается в сотни раз.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Более 10 тысяч детей нелегально работают в шахтах Мадагаскара. Из-под земли они добывают слюду, которая затем используются крупнейшими мировыми компаниями для производства косметики, электроники и даже автомобилей. Свое расследование об использовании детского труда ведущими корпорациями провели журналисты NBC. Они выяснили, что в глубоких шахтах африканского континента работают не только подростки, но и дети пяти-семи лет. За свой труд они получают гроши, и это при том, что, проходя через непрозрачные каналы сбыта стоимость добытого минерала в итоге увеличивается в сотни раз.

«Вот это кусок слюды высокого качества, привезенной из Мадагаскара, который занимает первое место в мире по ее экспорту», - журналист NBC Синтия Макфэдден показывает минерал, который она привезла с собой с Мадагаскара.

Красиво переливающийся кусочек слюды – это наглядное доказательство использования труда на одном из самых красивых островов мира.

Родина лемуров буквально испещрена подземными ходами, куда каждое утро женщина по имени Соланж спускается вместе с 4-летней дочкой за спиной.

И таких детей, по оценкам Департамента США, во глубине руд работает как минимум 10 тысяч. Это место на Мадагаскаре называют красной зоной – разгул преступности и вопиющая бедность. В регионе, где 75 процентов жителей живут менее чем на два доллара в день, опасная для здоровья добыча слюды является одним из немногих источников дохода.

«Пыль попадает в легкие. Из-за невыносимой жары начинаются головные боли. Возникают боли в спине, в мышцах, потому что это тяжелый физический труд. Эти дети не ходят в школу. Все, чем они заняты - это выживанием», - рассказывает участник экспедиции в Мадагаскаре Клэр ван Беккум.

Рабочий день у детей подземелья длится до глубокой ночи, а за килограмм поднятой на поверхность слюды они получают 15 центов, то есть меньше 10 рублей. На эти деньги они и их родители могут позволить себе лишь чашку риса в день. Тем временем на стадии транспортировки слюды ее стоимость возрастает как минимум в 500 раз.

Объем экспорта этого минерала составляет почти 50 тысяч тонн, более 90 процентов из которых кораблями отправляется в Китай, где продукты переработки слюды используются от производства косметики, фенов для сушки волос и батареек до выпуска автомобилей, самолетов и поездов.

Примеры использования детского труда есть не только на Мадагаскаре, но и по всему африканскому континенту. Например, в Буркина-Фасо на добыче золота работают с пяти лет. В республике Конго в этой сфере задействовано как минимум пять миллионов детей. А в Уганде в свое время даже была Армия господа бога, которая насчитывала 30 тысяч несовершеннолетних. Но рассматривать сквозь призму европейского сознания эти факты было бы неправильно, полагают эксперты.

«Да, бедность, безусловно. Дети хотят есть, но в этом есть что-то и другое. Дети хотят быть независимыми, им чем-то это важно, им это чем-то интересно - вот такую работу получить. Они чувствуют, что они что-то делают полезное для себя, для семьи и так далее», - считает африканист, профессор Высшей Школы Экономики Ирина Филатова.

Другие призывают бойкотировать продукцию крупнейших транснациональных корпораций в надежде на то, что падение спроса приведет и к исчезновению детского труда.

«Главное, что детей используют в странах третьего мира западные компании, которые орут о правах человека, что гендерное неравенство, что вообще безобразие, что туалеты надо двухполые делать», - поделился своим мнением заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

Несколько лет назад аналогичная ситуация складывалась в Индии, где на добыче слюды было задействовано почти 22 тысячи детей. Сейчас их количество удалось снизить более чем в два раза. Помимо контроля организации труда, для искоренения проблемы нужно справиться с повальной нищетой и безграмотностью, заняться строительством школ и обеспечить поставки чистой питьевой воды.

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