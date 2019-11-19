Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

«Газпром» заполнил газом обе нитки газопровода «Турецкий поток». Завершаются пуско-наладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию.

Сообщается, что газ заполнил нитки, начиная от береговых объектов неподалеку от Анапы, заканчивая приемным терминалом на побережье Турции. Компрессорная станция «Русская» также готова к началу работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Пуско-наладочные работы на приемном терминале в Турции также находятся на финальной стадии. Все работы, согласно плану, должны закончиться до начала 2020 года.

Проект «Турецкий поток» предусматривает прокладку двух нитей газопровода по дну Черного моря, через Турцию и далее до греческой границы. Первая нитка трубопровода предназначена для турецких потребителей топлива из России, вторая - призвана снабжать рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих нитей трубопровода составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.