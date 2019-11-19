Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» на авиасалоне в Дубае представило проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов. Предполагается, что сначала их будут использовать для поиска полезных ископаемых, а в дальнейшем они станут первым шагом перед строительством лунного города.

«Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием», - говорится на сайте компании.

Там же опубликован видеоролик. В нем показано, как будет выглядеть посадочный аппарат, продемонстрирована траектория полета, прилунение корабля и взятие проб грунта.

Когда именно Украина собирается построить город на Луне, в компании не сообщили.

На предприятии КБ «Южное» во времена СССР разрабатывали космические ракеты «Космос» и «Зенит». Сейчас компания изготавливает части первой ступени американских ракет «Антарес».