В Госдуме приняли во втором чтении проект о предустановке российского ПО

Депутаты Госдумы РФ одобрили во втором чтении законопроект о предустановке российского программного обеспечения на отдельные виды техники перед их продажей.

Отечественного софта удостоились смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. Теперь российскому правительству предстоит сформировать полный список гаджетов и перечень подходящих для использования российских программ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В случае дальнейшего принятия, закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее в Госдуме поддержали запрет на продажу смартфонов без российского ПО. Законопроект об этом был принят в первом чтении. Документ обяжет устанавливать отечественный софт на ряд «технически сложных» устройств.