СК опубликовал кадры последствий попадания автомобиля в яму с кипятком в Пензе

Провалившийся в горящую яму в Пензе легковой автомобиль извлекли, на поверхность подняли тела погибших, их личности пока не установлены. Кадры последствий опубликовал Следственный комитет.

Инцидент произошел утром 19 ноября на улице Аустрина в городе Пензе, где обвалился грунт и асфальтовое покрытие. В образовавшуюся яму, заполненную горячей водой, после неудачного маневра провалился легковой автомобиль.

В салоне находились водитель и пассажир. Они не смогли выбраться наружу и скончались на месте. По данному факту СК РФ по Пензенской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

На месте происшествия продолжают работать следователи.