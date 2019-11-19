Госдума приняла бюджет во втором чтении

Госдума приняла во втором и основном чтении проект бюджета на предстоящие три года. В ходе слушания доходы и расходы в основном финансовом документе уже не поменять, и депутаты обсуждали наполнение бюджетных разделов. Распределить требовалось 1,7 триллиона рублей.

«Мы добавили 22 миллиарда на здравоохранение, 16 - на ЖКХ, на экономику - 129, на природоохранную деятельность - 13, физкультура и спорт - 7», - заявил в ходе обсуждения лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

После первого чтения в октябре депутаты подготовили больше 600 поправок. Конечно, у каждой политической силы свои приоритеты. Справедливороссы, к примеру, после первого чтения раскритиковали законопроект. Не нашли в госбюджете строчку про борьбу с лесными пожарами.

«Мы предлагаем минимум 10 миллиардов рублей добавить на соответствующую строчку, для того чтобы начать восстанавливать систему профилактики лесных пожаров и необходимое переоснащение», - сообщил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Российской Федерации Олег Нилов.

Недоволен пока обсуждением расходов ближайших трех лет и лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Были специальные слушания по улучшению климата инвестициями. Когда заявили о том, что надо развивать производство, я сказал: "Каким образом надо развивать, если в цене от товара 64% налогов. Нигде этого в мире нет". Если всего 10% зарплата. Она должна быть минимум удвоена. Даже если вы будете производить товары, у людей нет денег их покупать», - предупредил руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ.

При этом все парламентарии сходятся в том, что обсуждаемый бюджет на 2020-2022 годы - профицитный. По текущему законопроекту государство заработает почти на 900 миллиардов рублей больше, чем потратит, и это отличная подушка безопасности на случай, если баррель нефти в ближайшие годы сильно подешевеет, хотя Россия и так становится все менее зависимой от черного золота.

Расходовать выделенные средства отныне будут эффективней. Из центра в субъекты России бюджеты планируют направить в январе. В приоритете - национальные проекты, сельское хозяйство, самолетостроение и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

При этом долги регионов решено плавно сокращать. Это еще одна новация будущего государственного бюджета.