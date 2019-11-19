В соцзащите рассказали о семье, в которой мать оставила восьмерых детей с бабушкой

В Департаменте труда и соцзащиты населения Москвы прокомментировали оставление матерью восьмерых малолетних детей с бабушкой в однокомнатной квартире. Как сообщают в ведомстве, женщина контактирует с сотрудниками и старается наладить жизнь своей семьи.

Сообщается, что прибывшие 18 ноября в квартиру полицейские и соцработники связались с матерью, которой не было дома, и через час она вернулась. В беседе она заявила о намерении временно передать детей в Центр поддержки семьи и детства из-за тяжелой жизненной ситуации. В качестве предварительной процедуры дети были направлены на обследование в больницу, на настоящий момент их здоровью ничто не угрожает.

По просьбе женщины дети будут вновь переданы ей, как только ситуация в семье улучшится. За все время визитов соцработников с момента присвоения семье статуса находящейся в социально опасном, а затем в трудном жизненном положении проводился ремонт, дети готовились к школе, погашался долг по оплате ЖКХ.

«Мама заботится о детях. Они ходят в школу и детские сады. В образовательных учреждениях характеризуются положительно. Семья получала необходимые социальные выплаты и льготы», - говорится в ответе департамента по сложившейся ситуации.

Напомним, 18 ноября многодетная мать оставила восьмерых своих детей с 63-летней бабушкой. На протяжении нескольких дней ее не было дома, а посетившая детей с проверкой патронажная медсестра забила тревогу, оценив обстановку в квартире и состояние детей как неблагополучные.