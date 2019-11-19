США десятикратно увеличат военный контингент в Польше

Вашингтон заявил о своем намерении нарастить военное присутствие в Польше. Об этом, выступая с программной речью в сейме, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Он назвал США мощнейшим союзником Польши и подчеркнул, что увеличения численности американских войск удалось добиться благодаря стараниям главы государства и министра национальной обороны.

Совместную декларацию о военном сотрудничестве президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда подписали еще в конце лета.

Согласно документу численность военного контингента должна была вырасти на тысячу человек - сейчас в Польше размещены три тысячи американских солдат. Также страны согласовали места дислокации военнослужащих и техники - они будут располагаться в штабе Познань.

В сентябре 2018 года президент Польши предложил главе Белого дома создать на территории республики военную базу и заявил, что его страна готова инвестировать в этот проект два миллиарда долларов.