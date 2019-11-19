Названы сроки начала перевода россиян на электронные паспорта

Замена гражданских паспортов на пластиковые карты начнется уже в следующем году. Об этом главе государства доложил вице-премьер российского правительства Максим Акимов.

Проект предполагается к реализации в двух форматах - это пластиковая карта со специальным чипом, первые 100 тысяч изделий будут готовы в первой половине года, и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина в тех случаях, в которых не требуется особенного подтверждения юридической значимости, отметил вице-премьер.

«Мы планируем это делать мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию», - заявил Акимов.

Кроме того, он доложил Владимиру Путину о системе суперсервисов. Речь идет об оказании максимального числа услуг, прежде всего государственных, в электронном виде и комплексно. Например, полное оформление ДТП, регистрация нового члена семьи, получение социальных пособий.

Один такой сервис уже работает в двух столицах, это оформление аварии по европротоколу. В будущем году его распространят на всю страну, к этому же времени Акимов обещал перевести в онлайн-процедуру поступление в вуз и оплату задолженностей.

Говоря о проекте «Безопасные и качественные дороги», вице-премьер отметил рекордный спрос на железнодорожные билеты в Крым - за двое суток десять тысяч покупок, по словам Акимова, сайт перевозчика даже не выдержал нагрузки.