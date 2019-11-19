Турецкие археологи раскопали саркофаг времен Христа

При проведении строительных работ в Центральной Турции работники обнаружили огромный каменный саркофаг. Он был найден на глубине примерно 70 сантиметров.

Прибывшие на место археологи вскрыли гробницу и обнаружили в ней скелет женщины, а также осколки стекла и флакон духов, изготовленный из цветной глины.

«Когда мы открыли крышку саркофага, то увидели женский скелет. Предполагается, что он принадлежал пожилой женщине», - заявила глава областного Центра управления культуры и туризма Турции Сумейра Сенгул.

По предварительным оценкам ученых, возраст саркофага, длина которого составляет почти три метра, - 2000 лет, то есть он является ровесником Христа.

Саму гробницу археологи передали в музей древностей, а скелет отправили на антропологический факультет Университета Хитит в Чоруме для обследования.