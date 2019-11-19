«Это же дурдом»: соседка о детях, которых мать оставила с бабушкой

Соседи семьи с восемью малолетними детьми, которых мать оставила с 63-летней бабушкой в однокомнатной квартире и пропала на несколько дней, говорят о том, что это не первая подобная ситуация.

Как стало известно сайту «Комсомольской правды», женщина не злоупотребляет спиртным, но любит отдохнуть в мужской компании. По словам соседки семьи Елены Нестеровой, мать и раньше могла на несколько дней оставить детей с бабушкой одних.

«Представьте себе: восемь детей, мать и бабушка живут в однокомнатной квартире. Это же дурдом, простите. Из-за их двери вечно доносится шум. Про бабушку ничего плохого сказать не могу», - заявила соседка.

Ранее в московской прокуратуре заявили о начале проверки по факту произошедшего. По ее результатам будет принято решение о возможной необходимости в прокурорском реагировании.