Госдума разрешила показ нацистской атрибутики в исключительных случаях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который уточняет действующие нормы показа нацистской символики. Депутаты разрешили демонстрацию свастики при соблюдении определенных условий.

«Во втором чтении в документ были внесены поправки, что такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии», - сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты отмечают, что нацистская атрибутика может демонстрироваться в учебниках, произведениях литературы, науки и искусства, а также в сообщениях СМИ.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года. По словам авторов документа, причиной этому стало большое число дел, которые возбуждались против россиян за публикацию в социальных сетях исторических фотографий.