Зеленский намерен обсудить судьбу Донбасса с лидерами «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы для беседы в четырехстороннем формате, которые он хотел бы обсудить в Париже с участием лидеров России, Франции и Германии.

Среди ключевых вопросов Зеленский выделил урегулирование ситуации в Донбассе и завершение обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Об этом украинский лидер рассказал в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», - заявил Зеленский.

По его словам, без решения этих вопросов невозможно рассуждать на гуманитарные, социальные темы, а также на предмет местных выборов в Донбассе.

Встреча лидеров «нормандского формата» запланирована на 9 декабря и состоится в Елисейском дворце в Париже. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров возложил большие надежды на организаторов саммита и призвал европейских лидеров донести до украинских властей безальтернативность исполнения минского комплекса мер, направленных на деэскалацию ситуации на юго-востоке Украины.