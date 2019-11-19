В Швеции прекратили расследование в отношении Ассанжа

Шведские правоохранители прекратили расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревался в изнасиловании.

Об этом сообщается в официальном Twitter организации. Соответствующее заявление опубликовано во вторник, 19 ноября.

Ведущий дело прокурор пояснил, что показаний, которые фигурируют в деле Ассанжа, недостаточно для того, чтобы продолжить расследование, а допрос непосредственного главного подозреваемого не изменит ситуацию.

Напомним, ранее шведская прокуратура заявляла, что обладает серьезными основаниями для того, чтобы обвинить Ассанжа в совершении преступлений на сексуальной почве. При этом правоохранители также подчеркивали, что решение о закрытии дела никогда не могло было быть принято из-за недостаточных для обвинения оснований.