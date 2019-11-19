Прокуратура Москвы проверит обстоятельства, при которых мать оставила восьмерых детей с бабушкой

В столичной прокуратуре заявили о проведении проверки по факту ситуации с брошенными матерью восемью малолетними детьми. Женщина оставила их на несколько дней в однокомнатной квартире с 63-летней бабушкой.

В ведомстве заявили, что по итогам обязательно будет дана оценка действиям всех сторон, участвующих в ситуации.

«Прокуратурой Москвы организована проверка исполнения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. По результатам проверки будет дана оценка в том числе действиям должностных лиц органов системы профилактики и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Напомним, ранее мать бросила восьмерых простуженных детей на несколько дней в однокомнатной квартире под присмотром 63-летней бабушки. Вечером 18 ноября на юго-западе столицы сотрудники скорой помощи обнаружили в квартире детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний. По мнению медицинских работников, дети содержались в ненадлежащих условиях проживания.