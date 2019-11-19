На мемориальном кладбище в словацком Михаловце стартовала акция «Дороги памяти»

В Словакии стартовала мемориальная акция «Дорога памяти», которая продлится до 29 ноября. В ходе мероприятий был проведен символический забор земли с ряда захоронений советских военнослужащих, отдавших своих жизни за освобождение страны от фашизма в годы Второй мировой войны.

Собранную землю передадут и заложат в фундамент Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке «Патриот» в Московской области, открытие которого приурочено к 75-летию Великой Победы.

Сегодня торжественные мероприятия прошли на военно-мемориальном кладбище Красной армии в городе Михаловце, где захоронены более 17,5 тысячи человек, погибших в боях в ноябре-декабре 1944 года. Собравшиеся, среди которых были ветераны, дипломаты, политики и общественники, возложили цветы к мемориалу и приняли участие в молебне.

«Значение этой акции и ваше участие в ней для нашей страны весьма велико. Мы признательны словацкому руководству и всем неравнодушным гражданам за бережное сохранение памяти о погибших за освобождение Словакии 63518 красноармейцах, за усилия по уходу за их воинскими захоронениями и мемориальными объектами в их честь», - заявил в ходе вступления первый секретарь посольства России в Словакии Владислав Куликов.

Куликов счел церемонию символичной, так как она проходит в год 75-летия словацкого национального восстания, активно поддержанного Советским Союзом, и Карпатско-Дуклинской наступательной операции, которые послужили важнейшей предпосылкой освобождения Европы от фашизма. В заключение дипломат пожелал здоровья ветеранам.