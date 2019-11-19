Синоптики рассказали, когда в Москву придет морозная погода

На европейскую и восточную часть России, среднюю полосу, а также на южные регионы со стороны Карского моря надвигается антициклон, который принесет с собой резкое похолодание. Об этом «Звезде» сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Антициклон несет ту морозную погоду, которая была за Уралом, на Урале. Его распространение будет предварять атмосферный фронт - пройдут местами небольшие осадки, дождь, переходящий в снег (интенсивность небольшая), и будет усиливаться ветер», - добавила метеоролог.

По словам Макаровой, в столицу похолодание придет уже в среду. Ночью ожидается около нуля градусов, небольшие осадки и туман. В последующие дни температура не будет повышаться даже днем.

В Московской области столбики термометров опустятся еще ниже. Ночью ожидается - 7 градусов, днем - от - 4 до + 1.