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Зеленский рассказал о предрассудках, которые не позволяют ему бриться

Егор Левин
16:24 19.11.2019
По словам украинского лидера, щетины не станет, как только он дождется возвращения военных кораблей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Володимир Зеленский, Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться, когда военные корабли страны, ранее задержанные Россией, вернутся домой. Чтобы объяснить, как это связано, Зеленский использовал одно из своих самых любимых украинских слов.

«Это не просто так. У нас есть украинское слово, "забобоны" (предрассудки, суеверия - прим. ред.). Очень классное слово, очень его люблю. Вот такой "забобон". Я сейчас жду наши корабли - вернутся, тогда побреюсь», - заявил украинский лидер.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, в акватории Черного моря российские пограничники вернули украинской стороне два катера - «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Связано это с тем, что все процессуальные действия с ними выполнены и необходимости в содержании кораблей ВСУ на территории России нет.

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