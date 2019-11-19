МО: Россия направила дополнительные силы военной полиции на север Сирии

Россия направляет в Сирию дополнительные отряды военной полиции для нормализации ситуации на границе с Турцией. Об этом во вторник сообщает Министерство обороны РФ.

«Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям», - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается гуманитарная помощь, восстанавливается инфраструктура, разрушенная во время боев, благодаря действиям российской стороны ситуация в регионе стабилизировалась.

В Минобороны РФ также отметили, что Москва в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения меморандума, подписанного в Сочи президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 22 октября лидеры двух стран согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.

Стороны подписали документ, согласно которому российские военные отправляются на границу с Турцией, а курдские отряды должны отойти от границы на глубину 30 километров.