СК завел дело против женщины, пустившей за руль ребенка

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело против 28-летней жительницы Набережных Челнов, которая посадила своего шестилетнего ребенка за руль. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Против женщины завели дело по двум статьям: «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в СК РФ.

Видеозапись опасного развлечения на дороге матери и ее сына попала в сеть несколько дней назад. На кадрах видно, как машина с водителем-ребенком несется со скоростью около 130 километров в час. При этом женщина всячески поощряет сына и дает ему советы.

Помимо уголовного наказания, 28-летней матери грозит несколько штрафов, а также административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.