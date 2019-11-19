В НАТО отреагировали на передачу Киеву трех украинских кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал состоявшуюся передачу Россией трех боевых кораблей ВСУ украинской стороне. Процедура состоялась накануне в акватории Черного моря под контролем российских военнослужащих.

Украина получила назад два боевых катера - «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые принимали участие в вооруженной провокации на российской границе в ноябре прошлого года.

О своей позиции по данному вопросу руководитель Североатлантического альянса заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Я приветствую передачу кораблей Россией. Это нужно было сделать давно», - цитирует Столтенберга агентство Regnum.

Столтенберг добавил, что подобный жест со стороны Москвы придаст позитивный импульс для переговоров в «нормандском формате», которые должны состояться в Париже при участии лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Вооруженный инцидент, в ходе которого украинские корабли и их экипажи были задержаны, произошел 25 ноября прошлого года. Капитаны плавсредств ВСУ нарушили границу Российской Федерации и, несмотря на предостережения со стороны пограничников, продолжили путь в сторону Керченского пролива.

Среди задержанных моряков оказались сотрудники СБУ, которые на месте руководили провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе.