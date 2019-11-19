Соседка рассказала о матери, бросившей восьмерых детей с престарелой бабушкой

Соседка семьи с восемью детьми по дому рассказала «Звезде» о том, что знает о ситуации, в которой мать оставила их всех на несколько дней под присмотром престарелой бабушки. По словам Веры Охремчук, семью нельзя назвать неблагополучной и ни в чем дурном мать замечена никогда не была.

«Они все - ее родные дети. Выглядят хорошо, не худенькие, одеты хорошо. Одежду им отдают, весь дом их знает. Им приносят то, что остается от младших детей», - рассказала женщина.

Соседка подчеркнула, что мать никогда не вела разгульный образ жизни и всегда была тихой и скромной. Бабушка, по словам Охремчук, каждое утро отводит детей в школу и каждый вечер забирает их оттуда. Мужа у женщины нет, кто отец детей - неизвестно.

На вопрос о том, почему тогда служба опеки могла заинтересоваться семьей, соседка точно ответить не смогла.

«Детей много, живут в однокомнатной квартире. Значит, опека что-то заметила, опеке виднее», - заявила женщина.

Соседка также отметила, что мать детей не имеет постоянной работы, а все свое время тратит на них. Поэтому на что семья живет, также остается под вопросом, как один из вариантов Охремчук назвала детские пособия.

Напомним, ранее мать бросила восьмерых простуженных детей на несколько дней в однокомнатной квартире под присмотром 63-летней бабушки. Вечером 18 ноября на юго-западе столицы сотрудники скорой помощи обнаружили в квартире детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний. По мнению медицинских работников, дети содержались в ненадлежащих условиях проживания.