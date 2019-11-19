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Ученые назвали настоящую причину возникновения рака

Иван Линдеманн
15:31 19.11.2019
Во всем виноват гликопротеин MUC1, который при постоянной атаке бактерий перестает выполнять защитную функцию и начинает разрушать клетки.
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
© Фото: National Institutes of Health

Порядка 20% всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусными или бактериальными, а основной причиной развития рака является постоянное воспаление. К такому выводу пришли ученые из американского Университета Северной Каролины в Шарлотте, сообщает MedicalXpress.

Исследователи утверждают, что злокачественные новообразования возникают в результате взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который выстилает апикальную поверхность эпителиальных клеток в легких, желудке, кишечнике, глазах и некоторых других органах.

Дело в том, что MUC1, встроенный в мембрану эпителиальных клеток, выполняет в основном защитную функцию. Однако при постоянном воспалительном процессе, гликопротеин, наоборот, может запустить патогенные процессы.

«Постоянная бактериальная атака на клетку активирует так называемый цитоплазматический хвост, то есть внутренний сегмент белка, который может в дальнейшем спровоцировать рак», - утверждает биолог рака Пинку Мукерджи.

Однако, как говорят ученые, MUC1 не всегда превращается в опасную клетку. У некоторых пациентов он продолжает выполнять противовоспалительную функцию. Но почему так происходит, исследователи еще не выяснили.

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