В Кремле назвали неприемлемыми претензии Киева по газу

Претензии Украины к России по вопросу транзита газа в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Киев отверг пакетное предложение «Газпрома», в котором российская компания предлагала продлить на год действующее соглашение или заключить новое, но при соблюдении ряда условий, включая взаимный отказ от судебных претензий. Украинская сторона отвергла предложение и рассчитывает на заключение долгосрочного контракта на своих условиях.

«Мне нечего добавить, наверное, к тем пояснениям, которые дал президент России Владимир Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет. Он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо», - пояснил Песков.

Сроки действия контрактов на транзит газа чрез территорию Украины истекают в конце года. Вопросами их продления или заключения новых договоров занимается экспертная группа с участием представителей Москвы, Киева и Брюсселя. В ходе трехсторонних переговоров прийти к соглашению пока не удалось.