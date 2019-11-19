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На Украине назвали неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту газа

Роман Захаров
01:05 19.11.2019
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель считает, что российской и украинской сторонам необходимо искать компромисс в вопросе продления или заключения нового контракта.
На Украине назвали неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту газа
© Фото: gazprom.ru, globallookpress

Предложение «Газпрома» «Нафтогазу» продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий является неприемлемым. Такое заявление сделал украинский министр энергетики Алексей Оржель.

«Предложение, которое сейчас получено, - неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», - сказал глава энергетического ведомства в эфире ICTV.

Руководитель Минэнерго Украины при этом подчеркнул, что сторонам необходимо искать компромисс в вопросе продления или заключения нового контракта.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» список предложений по дальнейшему транзиту топлива через территорию Украины. Представители «Газпрома» подчеркнули, что речь идет о договоре сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских потребителей. Кроме того, российская сторона выдвинула ряд обязательных условий.

Среди них отказ сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафа за якобы нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогаза» в Еврокомиссию по расследованию против «Газпрома».

Кроме того, российская сторона ждет решения официального Киева относительно прямых закупок газа с 2020 года.

Сроки действующих договоров на транзит голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце текущего года. Вопросами их продления либо заключения новых договоров занимается специальная экспертная группа, в состав которой входят представители РФ, Украины и Еврокомиссии. Пока встречи в трехстороннем формате ни к чему не привели.

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