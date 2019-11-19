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Во Всероссийском обществе автомобилистов прокомментировали возможность продажи «красивых» номеров

Ян Брацкий
14:09 19.11.2019
Вырученные с продажи «красивых» номеров деньги могут пойти на финансирование обустройства дорожной инфраструктуры в стране.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

В продаже «красивых» номеров на специальных аукционах для водителей нет ничего плохого, а сама идея давно назрела. Так инициативу Минэкономразвития и МВД прокомментировал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. В разговоре со «Звездой» он поделился своими ожиданиями от нововведения.

«Должны быть какие-то законодательные нормы, которые позволят приобретать такие номера легально. Хотят люди иметь красивые номера, так пусть покупают и вешают их на свои машины, а потом катаются и радуются, это справедливо. Вырученные деньги пусть идут в доход того же государства на обустройство транспортной инфраструктуры», - считает автоэксперт.

Под «красивыми» номерами авторы инициативы подразумевают автомобильные знаки с редким сочетанием цифр или букв. Раньше такие номера доставали по знакомству или покупая старую машину с последующим снятием с нее номерных знаков, пояснил Солдунов.

«Покупался самый дешевый автомобиль, регистрировался, на него вешали красивый номер и потом его продавали с номерами. По закону ты покупал машину с номерами, сам автомобиль утилизировал или продавал, а номера оставлял и перевешивал на другой автомобиль», - рассказывает председатель Всероссийского общества автомобилистов.

В ближайшее время принципы формирования и продажи номерных знаков должны быть сформированы. Ожидается, что для получения «красивого» номера необходимо будет заполнить заявление на портале госуслуг при регистрации автомобиля.

Для получения «красивого» госзнака нужно будет предварительно проверить, не занят ли он, после чего подтвердить бронь и выкупить желаемый номер в течение суток. Если выбирать знак из уже существующих, то пошлина на него будет на порядок выше - до 300 тысяч рублей. Точный размер выплаты станет известен позже.

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