В Кремле рассказали о сроках строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству реализовать проект по строительству моста через реку Лену, но четких сроков не установил. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, были контакты у губернатора с президентом, и губернатор информировал президента, что ему удалось эту тему согласовать со всеми заинтересованными ведомствами», - добавил Песков.

В понедельник, 18 ноября, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подтвердил, что президент одобрил строительство моста через реку Лену. На своей странице в Facebook он опубликовал письмо, в котором просит Путина выделить средства на проект. На нем стоит подпись российского лидера и резолюция: «Ситуация созрела для реализации».

Ожидается, что стоимость строительства моста длиной более трех километров составит почти 83 миллиарда рублей. По информации СМИ, участвовать в возведении объекта будут российские и китайские компании. Проект предполагается завершить в 2025 году.