Момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе попал на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице Аустрина.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль начинает выворачивать в противоположную от ямы сторону, но маневр начался слишком поздно для того, чтобы успешно завершиться. Машина не успевает отвернуть и падает в яму с кипятком правой стороной, а затем переворачивается на крышу. Ролик опубликован на канале «Пенза Взгляд» на YouTube.

В результате инцидента погибли водитель и пассажир автомобиля, которые не смогли выбраться наружу после падения в яму. Прибывшие на место спасатели извлекли машину и подняли тела погибших. Личности жертв трагедии пока не установлены.