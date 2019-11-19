Момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе попал на видео
Водитель хотел вывернуть в противоположную от провала сторону, но не успел, и машина упала прямо в кипяток.
© Видео: Пенза Взгляд, Youtube © Фото: Пенза Взгляд, Youtube
Момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе попал на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице Аустрина.
На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль начинает выворачивать в противоположную от ямы сторону, но маневр начался слишком поздно для того, чтобы успешно завершиться. Машина не успевает отвернуть и падает в яму с кипятком правой стороной, а затем переворачивается на крышу. Ролик опубликован на канале «Пенза Взгляд» на YouTube.
В результате инцидента погибли водитель и пассажир автомобиля, которые не смогли выбраться наружу после падения в яму. Прибывшие на место спасатели извлекли машину и подняли тела погибших. Личности жертв трагедии пока не установлены.