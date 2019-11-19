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«Дебют шизофрении»: адвокат Соколова предположил влияние Луны на своего подзащитного

Ян Брацкий
14:49 19.11.2019
В ближайшее время должна состояться психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит вменяемость обвиняемого в убийстве Олега Соколова.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

На действия историка Олега Соколова, который подозревается в убийстве и расчленении своей студентки Анастасии Ещенко, якобы могла повлиять Луна, которая в момент совершения преступления находилась в активной фазе.

С таким заявлением выступил адвокат арестованного Александр Почуев, сославшись на неназванных медицинских экспертов, которые занимаются подготовкой будущей психоло-психиатрической экспертизы, в ходе которой будет установлена вменяемость Соколова.

«Версий произошедшего у защиты более десятка, начиная от банального убийства до мистических версий. Недавно специалисты по психиатрии в рамках работы по формулированию вопросов к предстоящей психиатрической экспертизе заявили, что Луна находилась в активной фазе, было три дня до полнолуния. Известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении и других психиатрических отклонений приходятся на это время. Поэтому версий много, и защита работает над формулированием вопросов для будущих экспертиз», - заметил Почуев.

Журналистам адвокат рассказал о том, что его подзащитный находится в следственном изоляторе «Кресты». Он сидит с сокамерником, который привлекается к уголовной ответственности впервые. Об этом ранее просил сам Соколов, который не хотел находиться рядом с рецидивистами. По словам Почуева, условия содержания Соколова хорошие, но сам он находится в подавленном состоянии.

Девятого ноября доцент-историк Олег Соколов был поднят из реки Мойки, в которой он пытался утопить рюкзак с фрагментами женского тела. В квартире ученого было обнаружено обезглавленное тело девушки - его ученицы и соавтора научных работ. Соколова обвинили в убийстве и взяли под стражду до 8 января.  

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