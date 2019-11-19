В МО РФ выразили недоумение в связи с заявлением главы МИД Турции о «невыполнении РФ своих обещаний»

Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией» от 22 октября, говорится в сообщении МО РФ.

В нем также подчеркнуто, что досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии.

«Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям», - подчеркнули в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что российским Центром по примирению враждующих сторон направляется гуманитарная помощь жителям Заевфратья. Принимаются меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.

«Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе», - заявили в МО РФ.

Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом развязывания боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.