ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска
В результате обстрелов личный состав МЧС и представители СЦКК отошли на безопасное расстояние.
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Бойцы ВСУ открыли огонь с позиций в районе поселка Петровское. С этой территории накануне были выведены войска.
Также известно, что на данном участке было приостановлено разминирование.
В результате обстрелов личный состав МЧС и представители СЦКК отошли на безопасное расстояние.
Неделю назад украинские военные также в очередной раз нарушили режим тишины в районе разведения сил в Петровском. ВСУ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Населенный пункт расположен к западу от Донецка.