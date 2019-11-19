ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска

Бойцы ВСУ открыли огонь с позиций в районе поселка Петровское. С этой территории накануне были выведены войска.

Также известно, что на данном участке было приостановлено разминирование.

В результате обстрелов личный состав МЧС и представители СЦКК отошли на безопасное расстояние.

Неделю назад украинские военные также в очередной раз нарушили режим тишины в районе разведения сил в Петровском. ВСУ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Населенный пункт расположен к западу от Донецка.