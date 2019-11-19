Врачам начнут доплачивать за выявление онкологии

Врачи будут получать премии за диагностику онкологических заболеваний. Закон, предусматривающий это, приняли на заседании Госдумы 19 ноября.

«Законом предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов на выплаты стимулирующего характера врачам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров», - рассказала первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Наталья Санина.

По мнению зампреда Госдумы Ольги Епифановой, инициатива позволит выявлять рак на самых ранних стадиях, а также вовремя начинать лечение, сообщает «Парламентская газета».

Новый закон также предусматривает, что с 2020 года расходы на высокотехнологичную медпомощь, которая не входит в базовую программу ОМС, будет брать на себя федеральный бюджет, а не региональный. По мнению депутатов, это облегчит получение людьми квот на лечение.