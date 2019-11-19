Столтенберг рассказал о планах НАТО признать космос своей новой оперативной сферой

Страны НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой. Однако, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это не значит, что там будет размещено оружие.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будут обсуждены стратегические вызовы.

«Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу», - цитирует Столтенберга РИА Новости.

По его словам, НАТО также изучит космические угрозы, которые могут быть расценены как военные угрозы.