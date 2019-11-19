Столтенберг рассказал о планах НАТО признать космос своей новой оперативной сферой
Генсек НАТО подчеркнул, что в ближайшее время будут обсуждены стратегические вызовы.
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Страны НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой. Однако, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это не значит, что там будет размещено оружие.
Он подчеркнул, что в ближайшее время будут обсуждены стратегические вызовы.
«Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу», - цитирует Столтенберга РИА Новости.
По его словам, НАТО также изучит космические угрозы, которые могут быть расценены как военные угрозы.