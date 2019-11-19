Артиллерист рассказал, как попасть из гаубицы точно в цель

Ко Дню ракетных войск и артиллерии на полигоне Кадамовский Ростовской области прошли стрельбы. Один из артиллеристов рассказал о том, как выполняет свою работу.

381-й артиллерийский полк Южного военного округа - правопреемник легендарного подразделения, которое принимало активное участие в Великой Отечественной войне и чей флаг был водружен над Рейхстагом.

Такие исторические факты, по словам военнослужащих, дополнительная ответственность и повод для гордости.

Буксируемая 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» создана для уничтожения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

Дальность стрельбы - до 28 километров 900 метров (активно-реактивный осколочно-фугасный снаряд).

Гаубица способна применять в том числе новейшие высокоточные снаряды «Краснополь», с помощью которых в Сирии были уничтожены боевики, ранее атаковавшие авиабазу Хмеймим.