В «Нафтогазе» опровергли рекомендацию ЕК по закупке газа у РФ напрямую

Украинская госкомпания «Нафтогаз» опровергла информацию о том, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала ей закупать газ у России напрямую. По мнению представителей «Нафтогаза», появившаяся в российских СМИ информация является неправдивой.

В «Нафтогазе» заявили, что ЕК рекомендовала «Газпрому» заключить «долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором газотранспортной системы».

«Это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы», - говорится на странице компании в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЕК рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 миллиардов кубометров в год. Президент России Владимир Путин отмечал, что в случае прямых закупок Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25%.