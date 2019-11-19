СМИ: неизвестные жестоко избили капитана спецназа ФСБ в Москве
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Globallookpress
Неизвестные жестоко избили капитана Центра спецназначения Федеральной службы безопасности РФ. О госпитализации силовика стало известно во вторник, 19 ноября.
По данным сайта газеты «Комсомольская правда», конфликт случился в одном из кафе на Пречистенской набережной в Москве.
В результате инцидента, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии.