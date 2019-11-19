Редактор «Интерфакса» Маргарита Игнатова найдена живой
Жизни девушки в настоящее время ничего не угрожает.
© Фото: паблик lshot
Пропавшая в Москве 17 ноября редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова найдена живой. Ее жизнь вне опасности.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудникам столичной полиции удалось установить местонахождение Игнатовой, уточняет ТАСС.
Ранее столичный главк СК возбудил уголовное дело из-за пропажи журналистки Игнатовой. Девушка ушла из дома по Весенней улице 17 ноября и не вернулась.