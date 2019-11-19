Forbes назвал лучших работодателей России

Аналитики журнала Forbes составили рейтинг 50 лучших компаний-работодателей в России. В основу рейтинга были положены представления россиян об уровне заработных плат, качестве социального пакета, условий труда и возможностей для профессионального обучения и карьерного роста.

Первое место в списке работодателей заняла горно-металлургическая компания «Норильский никель». На первую строчку в рейтинге ее вывели высокие средние зарплаты, широкий соцпакет и активное участие в охране окружающей среды.

На втором месте золотодобывающая компания «Полюс». Эксперты отметили сочетание высоких гонораров с одним и самых полных социальных пакетов в стране.

Почетная бронза у «Газпромбанка», который является лидером по размеру средней заработной платы, сообщает журнал Forbes на своем сайте.

Замыкают пятерку лучших IT-корпорации «Яндекс» с наилучшими условиями труда и компания Polymetal International, в которой одни из самых высоких зарплат в отрасли, а уровень травматизма один из самых низких.

В первую десятку рейтинга вошли такие компании как ВТБ, «Алроса», Сбербанк и «Газпром» и «Новатэк». Ранее журнал Forbes опубликовал список самых успешных женщин-предпринимателей.