Forbes назвал лучших работодателей России
Аналитики журнала Forbes составили рейтинг 50 лучших компаний-работодателей в России. В основу рейтинга были положены представления россиян об уровне заработных плат, качестве социального пакета, условий труда и возможностей для профессионального обучения и карьерного роста.
Первое место в списке работодателей заняла горно-металлургическая компания «Норильский никель». На первую строчку в рейтинге ее вывели высокие средние зарплаты, широкий соцпакет и активное участие в охране окружающей среды.
На втором месте золотодобывающая компания «Полюс». Эксперты отметили сочетание высоких гонораров с одним и самых полных социальных пакетов в стране.
Почетная бронза у «Газпромбанка», который является лидером по размеру средней заработной платы, сообщает журнал Forbes на своем сайте.
Замыкают пятерку лучших IT-корпорации «Яндекс» с наилучшими условиями труда и компания Polymetal International, в которой одни из самых высоких зарплат в отрасли, а уровень травматизма один из самых низких.
В первую десятку рейтинга вошли такие компании как ВТБ, «Алроса», Сбербанк и «Газпром» и «Новатэк». Ранее журнал Forbes опубликовал список самых успешных женщин-предпринимателей.