В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком: видео

В Пензе в яму с кипятком провалился легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Аустрина, 40. В салоне транспортного средства находились водитель и пассажир - они не смогли выбраться и погибли.

Как видно в ролике, опубликованном в Сети, на место инцидента прибыли спасатели. Они вытащили машину из ямы, а также подняли тела погибших. Личности жертв трагедии пока не установлены. Ролик был размещен на YouTube.

Как уточняется в сообщении портала «Пенза-Взгляд», перед провалившейся машиной на этом месте якобы стояла другая.

«Водитель увидел, что из-под земли пошел пар, и быстро уехал, потом приехали эти, припарковались, и под ними провалился асфальт», - цитирует издание одного из очевидцев.

Отмечается, что на этой территории проходит участок теплотрассы, где недавно прошли гидравлические испытания. Однако в устранении дефектов необходимости не было. В материале издания также приводятся слова представителя ресурсоснабжающей организации «Т-Плюс», который отметил, что температура воды в яме составляла почти 75 градусов.