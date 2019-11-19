Адвокат Соколова сообщил о попытке суицида своего подзащитного

Подозреваемый в жестокой расправе над собственной ученицей доцент-историк Олег Соколов пытался покончить с собой. Об этом сообщила защита арестованного. Адвокат рассказал, что инцидент произошел еще в минувшую пятницу, но из-за траура по убитой Анастасии Ещенко защита хранила молчание.

По словам адвоката, инцидент произошел во время следственного эксперимента в собственной квартире историка, когда с него сняли наручники.

Сейчас Соколов находится в четырехместной камере в следственном изоляторе «Кресты». Сообщается, что вместе с ним сидит человек, который впервые привлекается к уголовной ответственности. На этом настоял сам историк, которые ранее просил следствие не содержать его с рецидивистами.

Трагедия произошла 9 ноября, когда доцента Олега Соколова достали из реки Мойки, в которой он пытался утопить рюкзак. При осмотре в нем были найдены останки женины, в которой позже опознали его соратницу и ученицу Анастасию Ещенко. Обезглавленное тело девушки сотрудники СК России нашли в квартире Соколова.

Доценту предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу до 8 января. Расследование уголовного дела продолжается.