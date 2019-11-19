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Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену

Роман Захаров
01:25 19.11.2019
Согласно предварительным подсчетам, строительство переправы обойдется почти в 83 миллиарда рублей.
Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через реку Лену. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, поручено представить предложения», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Информагентство отмечает, что таким образом пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать публикацию «Коммерсанта», в которой говорилось о поддержке Путиным проекта строительства автодорожной переправы через Лену.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на своей странице в Facebook сообщил, что Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену под Якутском. По его словам, президент РФ отметил, что «ситуация созрела для реализации».

Согласно предварительным подсчетам, строительство моста обойдется почти в 83 миллиарда рублей. Финансирование частично возьмут на себя инвесторы. По информации некоторых СМИ, участвовать в возведении объекта будут российские и китайские компании. Длина моста составит 3,1 километра, к нему будут построены почти 11 километров подходов. Проект предполагается завершить в 2025 году.

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